На Украине отказались закрывать дело против Порошенко

Петр Порошенко. Фото: официальный сайт президента Украины
Петр Порошенко. Фото: официальный сайт президента Украины

Государственное бюро расследований отказалось закрывать уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По словам адвоката лидера «Европейской солидарности», в ведомстве отклонили ходатайство защиты Порошенко о закрытии против экс-президента дела, связанного с возможным неправомерным влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия, сообщают «Украинские новости».

Ранее Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел. В числе которых дело о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в «Центрэнерго», также присутствует дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, дело о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году, дело о захвате власти и другие. Директор бюро Роман труба сообщил на брифинге, что 17 июля экс-президента вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене.

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