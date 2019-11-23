Петербургский метрополитен объяснил необходимость замены светильников на «Площади Ленина»

Петербуржцы заметили подмену исторических светильников, расположенных на станции метро «Площадь Ленина», на более современные и рассказали об этом в соцсетях.

Судя по фотографиям, опубликованным горожанами в соцсетях, часть светильников была заменена на новые. Они выполнены из металла и немного напоминают старые, исторические. Остальные лампы будут заменены в скором времени.

В ГУП «Петербургский метрополитен» прокомментировали эту ситуацию, рассказав, заменой светильников метро обеспечило безопасность пассажиров. Как отметили в ведомстве, раньше пассажиры часто травмировались из-за недостаточного освещения.

Жители Петербурга, тем временем, активно выражают свое недовольство в соцсетях. По их словам, новые лампы выглядят как вантузы. Также некоторые отмечают «наплевательское отношение к деталям».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской подземке рассказали, чем поезда метро отличаются от обычных составов.