Сеть ресторанов Ольги Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей

Московский Арбитражный суд оштрафовал компанию «Бузова Рест Компани» на 100 тысяч рублей. К этой компании относится ресторанная сеть BUZfood, принадлежащей певице и телеведущей Ольге Бузовой.

Как сообщает РИА Новости, компанию заставили заплатить административный штраф за незаконную продажу алкоголя физическими лицами. Издание не уточняет, что именно нарушила сеть. У Бузовой есть право подать аппеляцию на решение суда в течение 10 суток.

Отметим, что два ресторана Бузовой в Москве сейчас закрыты по техническим причинам, также у нее есть ресторан в петербургском ТРК «Галерея».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова была ведущей церемонии вручения премии. По окончанию мероприятия организаторы заметили пропажу одной из статуэток. Позже награду обнаружили у певицы дома.