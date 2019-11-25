Бузова заподозрили в краже статуэтки-премии «Нового радио»

Ольга Бузова была ведущей церемонии вручения премии. По окончанию мероприятия организаторы заметили пропажу одной из статуэток. Позже награду обнаружили у певицы дома.

Возглавляющий пресс-службу «Нового радио» Антон Коробков-Землянский предположил, что Бузова или кто-то из членов её команды нечаянно унесли статуэтку вместе с вещами певицы. Поп-диву попросили вернуть приз, однако она все еще не отреагировала на предложение, пишет «Вечерняя Москва».

При этом свою причастность к вероятной краже Ольга Бузова никак не прокомментировала. Но, участвуя в телепередаче «Ты не поверишь!» певица подчеркнула, что старается соблюдать библейские заповеди, среди которых, как известно, есть завет «не укради».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о драке двух якобы беременных женщин на концерте Бузовой в Петербурге.