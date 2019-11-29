В России резко подешевели iPhone

Впервые яблочный смартфон можно купить менее чем за 20 тысяч рублей.

В некоторых магазинах iPhone 6S на 32 GB предлагают приобрести за 19 995 рублей. Цены ниже этой эксперты еще не встречает, сообщил Hi-tech.mail. Уточняется, что смартфон является самой старой из обновляемых версий «айфон» – остальные считаются неактуальными. На сайте Apple iPhone 6S приобрести уже нельзя, но в российских магазинах они еще есть в продаже.

Напоминаем, что владельцев немолодых моделей просят обновлять их ПО. Для этого нужно подсоединить гаджет к компьютеру, создать резервную копию данных, которые затем можно восстановить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айфоны теряют свою популярность в России. Если летом 2018-го в пятерку лидеров по поисковым запросам интернет-пользователей входил бюджетник Apple iPhone 6s 64Gb средней стоимостью 17 500 руб., то в 2019-м «яблочные» устройства не попали даже в десятку, сообщили аналитики.