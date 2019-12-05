Полиция безопасности рассказала о русских и китайских шпионах в Финляндии

Финская полиция безопасности сообщила, что спецслужбы России и Китая активно интересуются стратегически важной инфраструктурой Финляндии.

Как сообщает служба новостей Yle, ссылаясь на обзор национальной безопасности Supo, за последние годы вырос интерес иностранных шпионов к финской инфраструктуре, а в частности к банковской и инвестиционной сфере, логистике или здравоохранению.

По данным Supo, сейчас в стране находится несколько десятков агентов иностранной разведки. Также сообщается, что ежегодно то же число агентов приезжают в страну на короткое время.

Интерес к Финляндии, согласно информации полиции безопасности, чаще проявляют российские и китайские спецслужбы, действия которых являются последовательными и методичными.

В обзоре говорится, что наиболее важными для агентов являются политические действия, а также технологическая безопасность и обмен данными между компаниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший народный мэр Горловки в ДНР оказался украинским шпионом.