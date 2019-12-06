Перелет из Петербурга в Воронеж будет стоить 499 рублей

Самолеты будут летать пять раз в неделю. Фото: pixabay

Самолеты будут летать пять раз в неделю. Фото: pixabay

Авиакомпания «Победа» открыла прямые рейсы из Москвы и Петербурга в Воронеж. Самолеты начнут летать с 29 марта следующего года.

Соответствующие перелеты будут осуществляться пять раз в неделю. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, из столицы рейсы будут выполняться ежедневно, а из Петербурга — пять раз в неделю.

При этом по традиции в честь старта продаж билеты можно будет приобрести по минимальному тарифу — за 499 рублей с учётом всех аэропортных сборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что авиапассажиры могут вернуть «невозвратный» билет. Об этом напомнила прокуратура.