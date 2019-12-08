Брежнева выступила с эротическим стендапом под громкие аплодисменты

Певица отметила, что ее признают одной из самых сексуальных артисток в России.

Российская певица Вера Брежнева выступила со своими шутками на Comedy Club. Она посвятила монолог своей сексуальности, отметив, что ее считают секс-символом России. Брежнева рада, что ее считают красивой, но она уверяют – у нее есть свои недостатки. Так, у певицы есть муж, двое детей, а не за горами и варикоз.

Брежнева недовольна, что ей все время предлагают раздеваться в фильмах. Она думает, что даже если бы она снималась в «Анне Карениной», ей был пришлось оголиться перед финальной сценой с поездом.

Певица призвала отказаться от стереотипов и увидеть в ней человека, а не образ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вера Брежнева перестала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе. Когда вопросы фанатов утомили звезду, она опубликовала пост в Instagram, где искренне удивлялась, что её мужу приписывают роман.