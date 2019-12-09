Петербург занял 14 место в рейтинге самых «пьющих» регионов РФ

Эксперты учитывали число правонарушений, связанных с незаконным оборотом и производством алкоголя. Фото: pixabay

Эксперты учитывали число правонарушений, связанных с незаконным оборотом и производством алкоголя. Фото: pixabay

Эксперты Национального рейтинга трезвости субъектов России назвали самые пьющие регионы страны. Северная столица оказалась на 14 месте.

В тройку лидеров, где жители злоупотребляют спиртным, попали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Согласно данным организации «Трезвая Россия», которая опубликовала список регионов на официальном сайте, Москва заняла восьмую позицию.

Основой данного исследования стали такие показатели, как число людей, умерших из-за отравления спиртным, число преступлений в состоянии опьянения, численность страдающих алкоголизмом и объем проданного спиртного.

Также эксперты учитывали число правонарушений, связанных с незаконным оборотом и производством алкоголя, а также сила антиалкогольного законодательства региона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что эксперты составили рейтинг по отсутствии вредных привычек у людей. Речь идет о россиянах.