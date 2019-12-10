«Зенит» на матче с «Бенфикой» в Лиссабоне поддержат до 1,5 тысяч болельщиков

&#171;Зенит&#187; на матче с &#171;Бенфикой&#187; в Лиссабоне поддержат до 1,5 тысяч болельщиков
Болельщики поддержат "Зенит" в Лиссабоне. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский «Зенит» встретится с «Бенфикой» в Лиссабоне 10 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Поддержать команду приедут до 1,5 тыс. болельщиков.

Матч пройдет на стадионе «Да Луж». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по петербургскому времени. Всего на трибунах ожидается более 45 тыс. зрителей.

Петербургские футболисты выйдут на поле в лазурной форме. Хозяева сыграют в красном, сообщает официальный сайт «Зенита». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 42-летним Антонио Матеу Лаосом.

Матч начнется с минуты молчания в память об экс-нападающем «Бенфики» Роджерио Пипи. Футболист ушел из жизни 8 декабря на 98-м году жизни.

Встреча «Зенита» и «Бенфики» станет заключительной для петербургской команды в 2019 году. Игру пропустят Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев. Футболисты превысили количество допустимых предупреждений.

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