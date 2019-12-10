Эксперт рассказала, какие подарки лучше не дарить на Новый год

По ее мнению, лучше не дарить дорогие подарки.Фото: Pixabay

По ее мнению, лучше не дарить дорогие подарки.Фото: Pixabay

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, какие подарки не стоит дарить на Новый год.

По ее мнению, лучше не дарить дорогие подарки, потому что они ставят человека в неловкое положение и как бы обязуют его сделать ответный щедрый жест.

Не следует дарить сертификаты определенного магазина, потому на них уже указана стоимость, что по мнению, эксперты быть не должно.

Не лучший вариант дарить деньги, потому что у человека может сложиться впечатление, что вам лень выбирать подарок.

Эксперт также отметила, что handmade-презенты бывают не всегда удачными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Петербурга пройдут традиционные новогодние гуляния. Невский проспект в 21:00 перекроют для проезда автомобилей. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.