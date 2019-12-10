«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с «Бенфикой» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов

Матч «Зенита» и «Бенфики» состоится на стадионе «Да Луж». Фото: официальный твиттер футбольного клуба «Зенит»

Матч «Зенита» и «Бенфики» состоится на стадионе «Да Луж». Фото: официальный твиттер футбольного клуба «Зенит»

Петербургский «Зенит» сыграет с португальской «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги.

Матч «Зенита» и «Бенфики» состоится на стадионе «Да Луж» 10 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 42-летним Антонио Матеу Лаосом.

Отметим, что «Зенит» занимает второе место в группе G, имея в своем активе семь очков.

«Бенфика» находится на четвёртом месте с четырьмя очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.