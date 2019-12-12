Многие производители свинины могут уйти с рынка

Цены падают и в рознице. Фото:pixabay.com

Цены падают и в рознице. Фото:pixabay.com

В крупных компаниях по производству свинины рассказывают, что на их продукцию падают оптовые цены. Из-за происходящего с рынка могут уйти множество компаний.

Эксперты отмечают, что падение цен может быть связано с перенасыщенностью рынка. Одним из выходов из данной ситуации считают наращивание экспорта.

Крупные компании в октябре 2019 года сообщили о снижении цен на свинину. В их число вошли «Черкизово», «Русагро», «Мираторг».

Оптовая цена данной продукции упала на 7-8 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2019 году общее падение цены составит 10 процентов. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

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