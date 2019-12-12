В Петербурге охранниками платили меньше установленного минимума

В Петербурге охранниками платили меньше установленного минимума
Фото: https://pixabay.com/

Прокуратура восстановила трудовые права работников фирмы, которым долгое время недоплачивали.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарушение трудовых прав в компании «ЧОО «Форт Групп Секьюрити». Там охранникам платили меньше минимального размера труда на протяжении года, а также в некоторых договорах не было сведений о режиме рабочего времени.

Работодателям пришлось исправить все нарушения, а все документы были приведены в соответствии с федеральным законом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прокуратура обязала фирму выплатить 15 млн рублей задолженности рабочим.

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В Петербурге охранниками платили меньше установленного минимума