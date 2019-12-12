Прокуратура обязала фирму выплатить 15 млн рублей задолженности рабочим

Проверка прокуратуры Адмиралтейского района обязала выплатить долг в 15 миллионов рублей ООО «СПб-Автоматика».

В прокуратуре Санкт-Петербурга рассказали, что данный долг был составлен из-за неуплаты заплат сотрудникам компании. Работники данной фирмы обратились в органы с жалобами. Организация не оплатила заработную плату 138 работникам с июня по октябрь 2019 года.

Прокуратура внесла представление компании, фирма погасила задолженность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении муниципала, которого подозревали в хищении, было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Невского района сообщили, что своими действиями он причинил ущерб в 2,4 млн рублей МО Правобережный.