Стало известно, когда курилки вернутся в аэропорты

Российские аэропорты вновь обзаведутся курилками уже в начале следующего года, сообщили представители аэропортов Шереметьево и Пулково.

Как сообщают «Известия», короткий срок между принятием закона о возвращении курилок и началом его действия обусловлен тем, что комнаты для курения все еще находятся во многих воздушных гаванях. Закон о праве аэропортов устанавливать курилки в стерильных зонах был принят депутатами

Государственной Думы в четверг, 12 декабря. Согласно законопроекту, курение будет разрешено в изолированных помещениях, которые должны быть оборудованы системами вентиляции.

Напомним, что курение в общественных местах запретили в России в 2013 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что непрозрачные курилки будут расположены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.