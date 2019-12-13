Гендиректор петербургской автошколы получил 3 года условно за «продажу» прав

Гендиректор петербургской автошколы получил 3 года условно за &#171;продажу&#187; прав
Гендиректор автошколы уверил, что может помочь в сдаче экзаменов в ГИБДД. Фото: pixabay

В Северной столице суд вынес приговор в отношении гендиректора автошколы, который вместе с инструктором собирал деньги с будущих водителей, обещая им «стопроцентную» сдачу экзамена в ГИБДД.

По данным следствия, гендиректор автошколы уверил, что может помочь в сдаче экзаменов в ГИБДД. За такую помощь мужчина брал с начинающих водителей 20 тыс. рублей. О своем бизнесе он рассказал инструктору. Второй предложил еще одну идею — покупать права ученикам. Цену он поднял до 30 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе судов города, инструктор получил деньги от двух учеников и был задержан. Вскоре сотрудники ФСБ задержали и директора автошколы.

Гендиректор автошколы полностью признал свою вину. Пушкинский районный суд назначил ему наказание в виде трех лет условного срока с испытательным сроком на три года.

Уголовные дела в отношении других участников были выделены в отдельное производство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Петербурга, который хранил в своей квартире пули и порох в большом количестве.

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