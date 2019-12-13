Стало известно, кто снимется в ремейке «Один дома»

Главную роль сыграет Арчи Йетс – ему придется сделать все, чтобы переплюнуть маленького Макколея Калкина.

Списком актеров поделилось издание Variety. Отмечается, что Арчи Йетс, звезда фильма «Кролик Джоджо», не заменит Кевина МакКалистера, а сыграет нового персонажа. Вместе с ним в ремейке «Один дома» сыграют Элли Кемпер и Роб Делани. Режиссером картины стал Ден Мазер а над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель. Непонятно, когда именно зрители смогут увидеть новогоднюю киноленту.

Напоминаем, что первая часть «Один дома» с Макоолеем Калкиным вышла в 1990 году. На работе удалось заработать 476 миллионов долларов. Вторая часть, которую показали через два года, собрала 359 миллионов долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маколей Калкин отреагировал на новость о перезапуске «Один дома». Снимком Маколей Калкин, который сыграл Кевина в комедии «Один дома», поделился в Twitter-аккаунте. На нем актер сидит на диване с тарелкой еды – из-под футболки торчит живот, а перед собой он поставит ноутбук.