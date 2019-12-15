Летевший из Москвы в Гонконг самолет экстренно сел в Шереметьево

Пассажирский Airbus A330 «Москва — Гонконг» успешно совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Шереметьево. Причиной стало превышение посадочной массы самолета.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя региональных экстренных служб, самолет экстренно вернулся в московский аэропорт, приземлившись в 21:14 мск. Посадка прошла благополучно.
Издание отмечает, что командир воздушного судна запросил разрешение на посадку в аэропорту вылета после того, как сработал датчик превышения посадочной массы воздушного судна.
По данным «Аэрофлота», пассажирский лайнер был вынужден вернуться обратно из-за того, что человеку на борту внезапно стало плохо.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета.