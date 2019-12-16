Экологи выкачали 300 кг воды с нефтью из канавы в Невском районе

Петербургский Комитет впо природопользованию за минувшую неделю выписал административных штрафов на сумму около 2,6 млн рублей. А экослужбы выкачали три центнера воды с примесями нефти из канавы в Невском районе.

Как сообщили в комитете, всего за период с 9 по 15 декабря было выписано 17 предостережений, вынесено более 50 постановлений и наложено штрафов на общую сумму более 2,6 млн рублей. Кроме того, инспекторы направили два постановления для принудительного взыскания штрафов в ФССП.

Петербуржцы за это время направили 184 обращения по экологической безопасности в аварийную службу «Экострой». Экологи выезжали по 39 адресам, с которых вывезли 8 кг ртути, 15 медицинских термометров, почти 3 кг ртутьсодержащих отходов и 7 люминисцентных ламп.

Кроме того, ГУП «Пиларн» вывез 300 кг смеси из воды и нефти из канавы на улице Коллонтай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга за неделю вывезли 2,2 тонны нефтесодержащих отходов.