Из Петербурга за неделю вывезли 2,2 тонны нефтесодержащих отходов

Из Петербурга за неделю вывезли 2,2 тонны нефтесодержащих отходов
Вывоз отходов. Фото: комитет по природопользованию

Специалисты обнаружили порядка 2,2 тонн нефтесодержащих отходов за одну неделю и вывезли их на утилизацию, сообщили в Комитете по природопользованию.

Так, на проспектах Маршала Блюхера и Полюстровском были найдены бесхозные емкости с такими отходами. На городских улицах также нашли три килограмма отходов, содержащих ртуть.

Кроме того, на водных объектах Петербурга было собрано 67 кубометров мусора, а на реке Смоленке был ликвидирован разлив нефтепродуктов. На Охте были обновили боновые заграждения.

Также специалисты выезжали на проверку сообщений о загрязнениях Невы в створе улицы Профессора Качалова, Кузьминки в поселке Ленсоветовский и Финского залива в районе Дубков. Данные о загрязнениях не были подтверждены.

За неделю сотрудниками комитета было выписано штрафов на более чем 420 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю экологи вывезли с водоемов 118 кубометров отходов.

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