У петербургской организации по производству и переработке мяса выявили нарушение закона в сфере экологии

Организация осуществляет деятельность по переработке, консервированию, производству соленого, вареного, копченого, вяленого и прочего мяса. Фото: Pixabay

Организация осуществляет деятельность по переработке, консервированию, производству соленого, вареного, копченого, вяленого и прочего мяса. Фото: Pixabay

В Северной столице прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. Проверке подверглось АО «ПФ Невская трапеза».

В ходе визита сотрудников ведомства выяснилось, что организация осуществляет деятельность по различной переработке и производству соленого, вареного, копченого, вяленого и прочего мяса.

Как сообщили в прокуратуре города, АО «ПФ Невская трапеза» образуются отходы производства и потребления различных классов опасности, кроме того происходит выброс 18 загрязняющих веществ в атмосферный воздух несколькими стационарными источниками на основании соответствующего разрешения на выброс.

Однако организация не исполнила обязанность по постановке на госучет объекта негативного воздействия в органах госэкоконтроля.

В адрес организации было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура потребовала городских чиновников вовремя рассматривать обращения жителей. Сотрудники провели проверку после многочисленных жалоб от граждан.