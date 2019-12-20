Беглов стал координатором комитета по внешним связям

Губернатор Петербурга Александр Беглов взял на себя обязанности по координации контролю деятельности комитета по внешним связям.

Новые полномочия Беглова вступили в силу 19 декабря. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Администрации Петербурга. Документ подписан Александром Бегловым 18 декабря 2019 года.

Прежде обязанности по координации комитета были возложены на вице-губернатора Олега Маркова. Он покинул пост и перешел на должность спецпредставителя губернатора. В сферу ответственности Маркова вошли вопросы внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Ведомство остальных структур, за которые отвечал Марков, поручено вице-губернатору Эдуарду Батанову. За работу комитета по внешним связям и комитета по туризму будет отвечать новиспеченный вице-губернатор Максим Соколов. Ему же от Батанова перешли транспортный и инвестиционный блоки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительстве Петербурга ожидается перераспределение полномочий.