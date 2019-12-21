В Петербурге предложили открыть посольство Республики Молдовы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном поддержал идею главы республики об открытии в Петербурге посольства.

Город на Неве планирует активно развивать отношения с Молдовой. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации. К такому соглашению пришли мэр Кишинева Игорь Додон и градоначальник Петербурга Александр Беглов в ходе деловой беседы.

Появление в Северной столице молдавского посольства значительно облегчит бюрократические проволочки для граждан республики, проживающих в Петербурге. Уже в начале следующего года город на Неве посетит делегация из Кишинева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов принял полномочия координатора деятельности комитета по внешним связям.