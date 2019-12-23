Эксперт рассказал, как распознать качество алкоголя с помощью зажигалки

Для того, чтобы проверить качество крепкого алкоголя в домашних условиях, нужно налить его в столовую ложку и поджечь зажигалкой.

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, если пламя будет иметь голубой цвет, то это верный признак того, что в напитке содержится этиловый спирт, Агентство городских новостей Москва» Эксперт отметил, что если пламя станет зеленого оттенка, то пить такой алкоголь нельзя, так как это говорит о том, что в нем содержится метиловый спирт. Он подчеркнул, что таком случае стоит обратиться в полицию.

Он также подчеркнул, что проверять алкоголь нужно в трезвом состоянии.

По словам эксперты, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь и напитки стоимостью от 1,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты в области медицины рассказали россиянам о допустимой дозе алкогольных напитков на праздники. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков, без существенного вреда для организма на Новый год можно выпить всего один бокал шампанского. При этом специалисты рекомендуют отказаться от крепких алкогольных напитков и пить слабоалкогольные напитки в ограниченном количестве.