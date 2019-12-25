Сову, изъятую на Невском, вылечили и собираются отпускать на волю

У птицы были проблемы с почками, а также специалисты обратили внимание на части утраченное оперение.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Птицу отобрали у фотографов, которые предлагали прохожим на Невском проспекте сделать снимок с диковиной птичкой. Ее передали ветеринарам госпиталя птиц «Зеленый попугай», специалисты диагностировали ряд проблем и постарались привести здоровье совы в порядок. Они собираются отпустить ее на волю уже в апреле 2020 года для прохождения периода реабилитации.

Напоминаем, что ушастая сова занесена в Красную книгу. Владелец плохо ухаживал за ней – бедняга выглядела замученной и истощенной. Личность нарушителя до сих пор не установлена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спасли сову от принудительных фотосессий с прохожими.