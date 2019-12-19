В Петербурге спасли сову от принудительных фотосессий с прохожими

Птица выглядела изнуренно, а ее хозяйка отказалась от нее.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Сотрудники ведомства заметили, что на углу Малой Конюшенной и Невского проспекта девушка предлагает прохожим сфотографироваться с совой за деньги. При выяснении обстоятельств, горожанка от птицы отказалась. Мужчины, предъявивший права на пернатую, не смог предоставить документов и был неоднократно уличен в издевательствах над живыми существами.

Сову отправили лечиться в госпиталь птиц «Зеленый попугай».

«Сова истощена, выглядит замученной, у нее нет чипов и колец»,

— говорится в сообщении.

Петербуржцам напоминают, что нужно отказываться от удовольствия сделать фотографию с диковиной зверушкой или птицей, чтобы не поддерживать незаконный бизнес.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградском зоопарке поселился новый питомец — броненосец Шарик.