В Петербурге спасли сову от принудительных фотосессий с прохожими

В Петербурге спасли сову от принудительных фотосессий с прохожими
Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Птица выглядела изнуренно, а ее хозяйка отказалась от нее.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Сотрудники ведомства заметили, что на углу Малой Конюшенной и Невского проспекта девушка предлагает прохожим сфотографироваться с совой за деньги. При выяснении обстоятельств, горожанка от птицы отказалась. Мужчины, предъявивший права на пернатую, не смог предоставить документов и был неоднократно уличен в издевательствах над живыми существами.

Сову отправили лечиться в госпиталь птиц «Зеленый попугай».

«Сова истощена, выглядит замученной, у нее нет чипов и колец»,

— говорится в сообщении.

Петербуржцам напоминают, что нужно отказываться от удовольствия сделать фотографию с диковиной зверушкой или птицей, чтобы не поддерживать незаконный бизнес.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградском зоопарке поселился новый питомец — броненосец Шарик.

сова фотосессия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Миксер перемолол руку сотрудницы на молокозаводе в Петербурге
Дрозденко заявил, что Ленобласть ждет присоединения Петербурга к ...
Путин высказался об убийстве террориста в Берлине
В Ленобласти с уничтожением незаконных съездов борются машины ...
Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 7,5%
В ОСК опровергли данные о ремонте «Адмирала Кузнецова» за 95 млрд рублей ...
Из Петербурга Панин уезжает со штрафом
Путин прокомментировал засекречивание материалов дела Ивана Голунова