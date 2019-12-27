В «Варшавском экспрессе» может появиться фуд-маркет «Депо»

ТЦ "Варшавский экспресс" находится на Обводном канале, рядом с Финляндским вокзалом. Фото: Google View

ТЦ "Варшавский экспресс" находится на Обводном канале, рядом с Финляндским вокзалом. Фото: Google View

Фуд-проект «Депо» предпринимателей Года Нисанова и Зараха Илиева, успешно реализованный в Москве, может открыться и в Северной столице.

Предположительно, «Депо» разместится на территории фуд-корта в торговом центре «Варшавский экспресс», на площади 20 тысяч «квадратов». В проект инвестируют 450 миллионов рублей, большую часть суммы предоставит холдинг «Адамант» с Игорем Лейтесом во главе.

О планирующемся открытии фуд-холла «Депо» в Петербурге сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, сейчас партнеры обсуждают детали соглашения. Однако никаких точных дат пока что озвучить нельзя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице приступил к работе первый автосалон Opel, открывшийся после возвращения немецкой марки на отечественный авторынок. Салон располагается на набережной Обводного канала, 72.