В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев

Петербургский Комитет по развитию туризма подал в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака нового мета-бренда Северной столицы, разработанного агентством SPN.

Как сообщает АБН, в Роспатент подали шесть заявок с изображением нового логотипа Петербурга. Два из них переведены на китайский язык: один из вариантов сделан с головой Петра I, а второй без. Все надписи на этих мета-брендах выполнены китайскими иероглифами.

Новый мета-бренд Петербурга был представлен общественности в ходе Культурного форума в ноябре текущего года. Слоганом стала фраза «Создавать великое».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличный художник Loketski переосмыслил мета-бренд Петербурга.