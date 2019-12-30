В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев

В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев
Логотипы Петербурга. Фото: коллаж АБН / данные Роспатент

Петербургский Комитет по развитию туризма подал в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака нового мета-бренда Северной столицы, разработанного агентством SPN.

Как сообщает АБН, в Роспатент подали шесть заявок с изображением нового логотипа Петербурга. Два из них переведены на китайский язык: один из вариантов сделан с головой Петра I, а второй без. Все надписи на этих мета-брендах выполнены китайскими иероглифами.

Новый мета-бренд Петербурга был представлен общественности в ходе Культурного форума в ноябре текущего года. Слоганом стала фраза «Создавать великое».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличный художник Loketski переосмыслил мета-бренд Петербурга.

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