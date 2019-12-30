На Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки

На Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.Фото: Pixabay

В Лодейнопольском районе Ленинградской области под колесами иномарки скончался пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Согласно данным управления ГИБДД по региону, все произошло примерно в три часа ночи в понедельник, 30 декабря, на 179 километре Мурманского шоссе. Местный житель решил перебежать проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, однако был сбит проезжающей мимо машиной марки «Тойота». Пострадавший скончался на месте в результате полученных травм, которые были несовместимы с жизнь.

Правоохранители устанавливают личность погибшего пешехода и выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

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