За 2019 год в Петербурге задержали более 7 тысяч пьяных водителей

Вождение в пьяном виде угрожает жизни и здоровью не только нетрезвого автомобилиста, но и других участников дорожного движения. Фото: pixabay.com

Вождение в пьяном виде угрожает жизни и здоровью не только нетрезвого автомобилиста, но и других участников дорожного движения. Фото: pixabay.com

В общей сложности, в течение года на территории Северной столицы и Ленобласти более 11 тысяч человек, среди проверенных ГИБДД, садились за руль в нетрезвом виде.

О такой статистике сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области в понедельник, 30 декабря. Так, в Санкт-Петербурге за 2019 год задержаны 7141 человек, в Ленинградской области — 4197 пьяных водителей. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения предупреждают, что в январе 2020 года в городе и 47 регионе вновь состоится проверка автомобилистов.

В Северной столице выслеживать нетрезвых за рулем будут в ночь с 4 на 5 и с 24 на 25 января, в Ленобласти — в ночь с 5 на 6 и с 25 на 26. Напоминаем, что вождение в пьяном виде грозит не только штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав, но и потенциальной аварией на дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Псковом перевернулся рейсовый автобус, следующий из Минска в Санкт-Петербург.