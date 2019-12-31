Полиция проверяет «штурм» офиса Spar у ТЦ «Дунай» в Петербурге

Полиция Петербурга проводит проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам магазинов Spar, которые вчера устроили «штурм» на Дунайском.
Сейчас проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, 30 декабря сотни бывших сотрудником обанкротившейся сети магазинов пришли к торговому центру «Дунай» на Дунайском проспекте, так как им пообещали выплатить зарплаты. К людям никто не вышел, они не понимают, что происходят и требуют свои деньги. На место приехали сотрудники правоохранительных органов и насчитали там около 400 человек — бывших сотрудников сетевых магазинов, которые требовали выплаты зарплаты за последние два месяца.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы растерзали закрывающиеся магазины Spar. Сеть объявила о глобальной распродаже перед Новым годом, а люди решили не упускать возможность сэкономить.