«Яндекс.Такси» сильно помяло после ДТП с легковушкой на Измайловском проспекте

&#171;Яндекс.Такси&#187; сильно помяло после ДТП с легковушкой на Измайловском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Северной столицы произошло ДТП с участием такси. Легковушки не поделили дорогу на перекрестке Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы.

Все произошло сегодня вечером, 1 января. На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что больше всего пострадал автомобиль службы «Яндекс.Такси». У машины сильно помят капот и отлетел бампер.

В комментариях к записи пользователи социальной сети «ВКонтакте» добавили, что машины столкнулись на трамвайных путях. Пробки на участке нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом ДТП на проспекте Энгельса. Транспортные средства выстроились «паровозиком».

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