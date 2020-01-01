На проспекте Энгельса четыре машины собрались в «паровозик»

На проспекте Энгельса четыре машины собрались в «паровозик»
Участники ДТП собрались в «паровозик». Фото: vk.com/spb_today

Вечером 1 января на проспекте Энгельса произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

ДТП произошло недалеко от торгового центра «Гранд Каньон». По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить четыре машины.

Участники ДТП собрались в «паровозик». Информации о пострадавших не поступало.

«На проспекте Энгельса, у Гранд каньена, 4 автомобилиста поздравляют друг друга с Новым Годом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.

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