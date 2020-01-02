Неизвестные поставили православные кресты ко входу в мусульманский центр

В Петербурге кто-то принес православные кресты и поставил их ко входу в молитвенную комнату «Культурно-просветительского центра Дагестана».

Представитель общины обратился в полицию с сообщением о том, что возле центра стоят надгробные православные кресты. Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что кресты были принесены двумя молодыми людьми ранним утром 1 января, сообщает «Фонтанка.ру».

Неизвестные спрятали свои лица под масками. Оставив кресты возле центра, они перелезли через ограду Смоленского кладбища и скрылись, побежав в сторону Смоленской церкви. Сотрудники центра «Э» занялись их розыском.

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