Неизвестные поставили православные кресты ко входу в мусульманский центр

Неизвестные поставили православные кресты ко входу в мусульманский центр
Культурно Просветительский Центр Дагестана. Фото: Google.Maps

В Петербурге кто-то принес православные кресты и поставил их ко входу в молитвенную комнату «Культурно-просветительского центра Дагестана».

Представитель общины обратился в полицию с сообщением о том, что возле центра стоят надгробные православные кресты. Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что кресты были принесены двумя молодыми людьми ранним утром 1 января, сообщает «Фонтанка.ру».

Неизвестные спрятали свои лица под масками. Оставив кресты возле центра, они перелезли через ограду Смоленского кладбища и скрылись, побежав в сторону Смоленской церкви. Сотрудники центра «Э» занялись их розыском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ярмарка на Манежной стала «кошмаром» для жителей окрестных домов.

кресты мусульманство новости спб православие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Папа Римский ударил по рукам паломницу в Ватикане
В России начали действовать электронные трудовые книжки
В Германии при пожаре в зоопарке сгорели десятки обезьян
В Петербурге после квартирного пожара нашли заросли конопли
Неизвестные поставили православные кресты ко входу в мусульманский центр
В Шушарах пообещали повысить транспортную доступность
В Ленобласти будет ограничено движение по трассам из-за ремонта
Больной раком хирург Андрей Павленко попрощался с друзьями