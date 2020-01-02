Самолет в Саратов вылетит из Пулково с задержкой

В Северной столице пассажирский самолет авиакомпании «Победа» отправится в Саратов с небольшой задержкой.

Согласно информации с онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, изначально самолет рейсом «Петербург — Саратов» должен был отправиться из Пулково в 10:15 в четверг, 2 января, однако его решили задержать. Теперь пассажиры вылетят из воздушной гавани Города на Неве лишь в 10:50 утра.

Причины задержки авиалайнера не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково рейс в Ош задержали на три часа в канун Нового года, 31 декабря.