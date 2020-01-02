Президент присвоил звание генерал-майора замначальника петербургского ГУ МВД

Президент присвоил звание генерал-майора замначальника петербургского ГУ МВД
Михаил Ильин. Фото: мвд.рф

Указом российского президента Владимира Путина заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаила Ильина удостоили звания генерал-майора.

Соответствующий приказ был подписан 30 декабря прошлого года. Документ можно найти на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Михаил Ильин работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью, занимал должность начальника центра по противодействию экстремизму ГУВД. Кроме того, он руководил Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин присвоил генеральское звание главе ФССП.

владимир путин генерал-майор ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти звание Михаил Ильин новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Труп девушки героя мема «Повар спрашивает повара» был найден в ...
Названы необходимые зимой витамины
Петербург вошел в десятку популярных направлений на Рождество
Обгоревший труп нашли на пепелище в Отрадном
Водитель едва не погиб после ДТП на Коммуны
Президент присвоил звание генерал-майора замначальника петербургского ГУ МВД
Самолет в Саратов вылетит из Пулково с задержкой
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку