Президент присвоил звание генерал-майора замначальника петербургского ГУ МВД

Указом российского президента Владимира Путина заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаила Ильина удостоили звания генерал-майора.

Соответствующий приказ был подписан 30 декабря прошлого года. Документ можно найти на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Михаил Ильин работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью, занимал должность начальника центра по противодействию экстремизму ГУВД. Кроме того, он руководил Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин присвоил генеральское звание главе ФССП.