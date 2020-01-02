Водитель едва не погиб после ДТП на Коммуны

Дорожное происшествие произошло в Красногвардейском районе Петербурга. Автомобиль на большой скорости влетел в столб, находящийся неподалеку от остановки.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло в половину первого ночи в четверг, 2 января, неподалеку от дома №32 по улице Коммуны. Машина влетела в столб водительской стороной. Водитель при этом остался в живых. После ДТП автомобиль загорелся — его удалось потушить еще до приезда экстренных служб.

Водителя удалось вытащить из авто при помощи спасателей лишь спустя два часа после аварии. На месте работали МЧС, полиция, ДПС, дорожная техника, скорая помощь и реанимация.

По словам очевидца, водителю на вид около 25-30 лет. Он получил рваные раны ниже колен, добавил автор публикации.

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