Обгоревший труп нашли на пепелище в Отрадном

Обгоревший труп нашли на пепелище в Отрадном
Пожарные. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После тушения пожара в гараже в Кировском районе Ленобласти спасатели наткнулись на обгоревшее тело человека.

Согласно данным портала 78.ru, в канун Нового года, 31 декабря, на 12-й линии, дом №14 в Отрадном вновь задымились гараж и мусор, которые сгорели за два дня до этого. Спасатели обнаружили останки человека уже после пролива места возгорания.

Правоохранителям предстоит установить личность погибшего, поскольку его тело пострадало слишком сильно. Сейчас дело находится у следователей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после квартирного пожара нашли заросли конопли. Огонь успел распространиться по площади два квадратных метра. О пострадавших не сообщается.

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