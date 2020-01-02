За год в Ленобласти ликвидировали 1048 незаконных свалок

За год в Ленобласти ликвидировали 1048 незаконных свалок
Свалка. Фото:vk.com/spb_today

Комитет Госэконадзора Ленобласти подвел итоги за 2019 год. Всего за минувший год в области вывезли 78 куб. метров с несанкционированных свалок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, большая часть (48%) убранных свалок находилась на территориях лесного фонда, и еще около 30% — в границах населенных пунктов Ленобласти.

Больше всего несанкционированных свалок находилось во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах.

Комитет Госэконадзора провел более 1,8 тысяч проверок за этот год и выявил почти 2,5 тысячи нарушений природоохранного законодательства. За это время было вынесено 1162 постановления об устранении нарушений. Общая сумма административных штрафов составила около 54 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ЗакС предложил увеличить штрафы за несанкционированные свалки.

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