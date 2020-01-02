На Новый год в центре Петербурга собрались 2 млн человек

Петербургский комитет по культуре подсчитал, сколько человек собрались на Дворцовой площади чтобы услышать бой курантов.

Как сообщает ведомство, Новый год на Дворцовой и Невском встречали около двух миллионов человек. Такое число людей, собравшихся в центре Петербурга для празднования является рекордным, добавили в пресс-службе.

Добавим, что в прошлом году во время боя курантов на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли порядка 1,5 млн человек, среди которых петербуржцы и гости города.

Во время празднования Нового 2020 года за правопорядком в Центральном районе наблюдали почти полторы тысяч правоохранителей. В этом году грубых нарушений не было зафиксировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Новый год прошел в Петербурге без нарушений общественного порядка.