На Товарищеском ограбили водителя иномарки и его сестру

На Товарищеском ограбили водителя иномарки и его сестру
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: pixabay

Полиция разыскивает двоих злоумышленников, похитивших имущество водителя авто «Шкода Октавия» и его сестры в Невском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на 1 января в полицию обратился гражданин и рассказал, что возле дома №20/27 по Товарищескому проспекту к припаркованному автомобилю подошли двое неизвестных, сели в салон и заставили 29-летнего водителя проехать во дворы. Там они, угрожая ножом, забрали три мобильных телефона, золотое кольцо сестры водителя, после чего вышли из иномарки и сбежали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданин Ирака получил сердечный приступ после ограбления в Петербурге.

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