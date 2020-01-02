На Товарищеском ограбили водителя иномарки и его сестру

Полиция разыскивает двоих злоумышленников, похитивших имущество водителя авто «Шкода Октавия» и его сестры в Невском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на 1 января в полицию обратился гражданин и рассказал, что возле дома №20/27 по Товарищескому проспекту к припаркованному автомобилю подошли двое неизвестных, сели в салон и заставили 29-летнего водителя проехать во дворы. Там они, угрожая ножом, забрали три мобильных телефона, золотое кольцо сестры водителя, после чего вышли из иномарки и сбежали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданин Ирака получил сердечный приступ после ограбления в Петербурге.