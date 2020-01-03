На дороге жизни перевернулся автомобиль

В Ленинградской области на Дороге Жизни днем, 3 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля. Все случилось недалеко от поста ГАИ в сторону Петербурга.

«Как они так умудрились? Дорога сухая.. Погода нормальная… ужас», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году жителей России ожидает аномально теплый первый месяц зимы. В ближайшие десять дней января температура воздуха превысит норму на 5-8 градусов в Центральной России.