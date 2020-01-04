Ребенок получил травмы в ДТП с автобусом на «Нарве»

Ребенок получил травмы в ДТП с автобусом на &#171;Нарве&#187;
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром в субботу, 4 января, в Волосовском районе Ленинградской области произошла авария. Пострадали женщина и девятилетняя девочка.

Согласно данным УГИБДД по Ленобласти, все произошло в шесть утра на 60-м километре автодороги «Нарва». Автобус «ВАЗ» и легковой автомобиль «Шевроле» столкнулись на нерегулируемом перекрестке. Предполагается, что водитель иномарки 1981 года рождения не уступил дорогу автобусу, выезжаю со второстепенной дороги на главную.

Травмы получили женщина и маленькая девочка, которые находились в салоне иномарки. Их госпитализировали в одну из гатчинских больниц.

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