Ребенок получил травмы в ДТП с автобусом на «Нарве»

Утром в субботу, 4 января, в Волосовском районе Ленинградской области произошла авария. Пострадали женщина и девятилетняя девочка.

Согласно данным УГИБДД по Ленобласти, все произошло в шесть утра на 60-м километре автодороги «Нарва». Автобус «ВАЗ» и легковой автомобиль «Шевроле» столкнулись на нерегулируемом перекрестке. Предполагается, что водитель иномарки 1981 года рождения не уступил дорогу автобусу, выезжаю со второстепенной дороги на главную.

Травмы получили женщина и маленькая девочка, которые находились в салоне иномарки. Их госпитализировали в одну из гатчинских больниц.

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