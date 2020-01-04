Третьяк: «Лучше, чтобы мы в финале играли с канадцами»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил желание, чтобы российская сборная в финале молодежного чемпионата мира встретилась с канадцами.

«Для меня лучше, чтобы мы в финале играли с канадцами. Финны играют от обороны, с ними очень трудно. Канадцы же показывают открытый хоккей», — поделился своим мнением Третьяк, сообщает ТАСС.

Напомним, молодежная сборная России по хоккею обыграла в полуфинале команду Швеции и вышла в финал чемпионата мира. Счет матча — 5:4 в пользу России.

Сегодня вечером станет известно, с кем сыграет российская сборная в финале. Сегодня в 21:00 мск за выход в финал турнира поборются сборные Финляндии и Канады. Завтра, 5 января в 21:00 мск состоится финальный матч молодежного чемпионата мира с участием подопечных Валерия Брагина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что форвард петербургского СКА Александр Барабанов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». В концовке матча «Сибирь» — СКА финский защитник новосибирцев Юрки Йокипакка ударил клюшкой по рукам Александра Барабанова.