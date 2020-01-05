Рейс из Петербурга до Мюнхена задерживают

Причины пока что выяснить не удалось. Погода в Северной столице тем временем облачная.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Актуальную информацию о вылетах можно посмотреть на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Рейс авиакомпании Lufthansa из Санкт-Петербурга в Мюнхен задержали на 20 минут – теперь самолет оторвется от земли не 17:20, а в 17:40. Непонятно, что стало причиной задержек.

В Санкт-Петербурге сейчас облачно, температура воздуха составляет минус один градус. Ветер дует со скоростью пять метров в секунду.

Напоминаем, что в воскресенье сразу несколько рейсов задержали – до Екатеринбурга и до Алматы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Канаде самолет потерял шасси при взлете, что не помешало ему приземлиться. В результате пилоты смогли приземлиться с одним колесом. Среди пассажиров и экипажа самолета пострадавших нет.