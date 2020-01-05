МЧС рассказали подробности пожара в Ольгино

МЧС рассказали подробности пожара в Ольгино
Место происшествия.Фото: https://vk.com/spb_today

На 3-й Конной Лахте в Ольгино ночью, 5 января, случился пожар в одном из домов. Сотрудники МЧС рассказали подробности произошедшего.

Одноэтажный каркасно-щитовой дом площадью 42 кв. метра сгорел. В 23:33 19 сотрудников МЧС полсностью потушили пожар.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу рассказали, что в спасательные службы сообщение о возгорании поступило в 22:43 в садоводстве «Климовец», участок 62.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Цыпкин призвал исполнить последнюю просьбу петербургского хирурга-онколога, который погиб от рака 5 января. Писатель опубликовал в Сети текст прощального письма Павленко. В данном тексте врач просил помочь его жене и детям после его смерти.

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