В Рождество на проспекте Космонавтов загорелась квартира

В Московском районе Петербурга произошел пожар в рождественскую ночь. Там загорелась трехкомнатная квартира.

Как сообщает управление МЧС России по Петербургу и Ленобласти, пожарные службы получили сообщение о возгорании в 4:43 ночи в понедельник, 7 января. Загорелась квартира в доме №29/5 по проспекту Космонавтов. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире горит обстановка на площади пять «квадратов».

Сотрудникам МЧС потребовалось примерно полчаса на ликвидацию возгорания. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь при пожаре. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о мощном взрыве в Хвойном. «На ЮЗе слышно было пару хлопков, не салюты явно», — пишет один из очевидцев.