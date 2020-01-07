В Петербурге подходит к концу фестиваль бенгальских огней

В Петербурге подходит к концу фестиваль бенгальских огней
Участники массово зажгут бенгальские огни. Фото: pixabay

В Петербурге состоится последний день фестиваля бенгальских огней. Петербуржцы имеют последнюю возможность посмотреть на яркое шоу.

Фестиваль бенгальских огней проходит в Петербурге ежегодно и уже вошел в городскую традицию. Его первый день состоялся 4 января, а во вторник, 7 января, будет его заключительный день. Бенгальские огн зажгут в парке культуры и отдыха им. Бабушкина.

Петербуржцам покажут полуторачасовое огненно-пиротехническое и световое шоу, сопровождаемое лазерной проекцией. Заключительный день фестиваля завершится флешмобом, в котором участники массово зажгут бенгальские огни.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что Эрмитаж подготовит масштабную выставку к 500-летию со дня Рафаэля Санти.

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