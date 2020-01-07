Следователи выяснили, что стало причиной пожара в Старицах, в результате которого погиб пенсионер

Следователи выяснили, что стало причиной пожара в Старицах, в результате которого погиб пенсионер
Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации отопительных электроприборов. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти начата доследственная проверка по факту гибели пенсионера в результате пожара. Тело 67-летнего жителя нашли вблизи очистных сооружений.

Все произошло сегодня, 7 января, в деревне Старицы. Специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев случившегося. Выяснилось, что погибший мужчина любил выпить, одиночные застолья он устраивал не только по праздникам.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области, по предварительным данным, пожар в доме произошел в результате нарушения правил эксплуатации отопительных электроприборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об угоне дорогостоящего автомобиля. Водитель был в клинике, пока неизвестный похищал его машину.

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