Следователи выяснили, что стало причиной пожара в Старицах, в результате которого погиб пенсионер

В Гатчинском районе Ленобласти начата доследственная проверка по факту гибели пенсионера в результате пожара. Тело 67-летнего жителя нашли вблизи очистных сооружений.

Все произошло сегодня, 7 января, в деревне Старицы. Специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев случившегося. Выяснилось, что погибший мужчина любил выпить, одиночные застолья он устраивал не только по праздникам.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области, по предварительным данным, пожар в доме произошел в результате нарушения правил эксплуатации отопительных электроприборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об угоне дорогостоящего автомобиля. Водитель был в клинике, пока неизвестный похищал его машину.